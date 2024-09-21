Roma'da Nicola Zalewski kararı: Affedildi
Haber Merkezi

Teknik Direktörü Ivan Juric, Nicola Zalewski ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Juric, kendisi göreve gelmeden önce kadro dışı kalan Zalewski'nin takımla antrenmanlara başladığını söyledi.

Hırvat teknik direktör, "Zalewski'nin durumu iyiye gidiyor. Takımla antrenmanlara başladı. Bu sezon bizim için önemli bir oyuncu olabilir." ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Transferin son günlerinde Galatasaray'a transferi gündemde olan Polonyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın teklifini kabul etmemişti.

Roma ile gelecek yıl bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Zalewski, daha sonra ise kulüp kararıyla kadro dışı kalmıştı.

ensonhaber icon
Ercan Ertan
Editör