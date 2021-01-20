Roma'dan skandal oyuncu değişikliği hatası

Roma, Spezia ile oynadığı İtalya Kupası maçında fazladan 1 oyuncu değiştirdi. Karşılaşmayı 4-2 kaybeden Başkent ekibi, hükmen 3-0 mağlup sayılacak.

Dün oynanan Roma-Spezia maçında büyük bir hata yapıldı.

İtalya Kupası'nda 5 oyuncu değişikliği hakkı geçerli olmasına rağmen Roma, uzatmalarda fazladan 1 oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Durumun maç sonunda fark edilmesinin ardından İtalya'da, konunun yankıları büyük oldu.

KAZANSAYDI DA HÜKMEN MAĞLUP SAYILACAKTI

Karşılaşmayı 4-2 kaybeden Başkent ekibi, eğer maçı kazansaydı da hükmen 3-0 yenilgi alacak ve turnuvadan elenecekti. Fazladan oyuncu değişikliği durumu nedeniyle skorun 3-0 Spezia lehine tescil edilmesi bekleniyor.

KURAL İTALYA KUPASI'NDA GEÇERLİ DEĞİL

*FIFA, eğer normal sürelerde 5'ten az oyuncu değişikliği yapıldıysa +1 oyuncu değişikliği hakkını ülke Federasyonlarına tanıyor. Ancak İtalya Kupası'nda bu kuralın geçerli olmadığı, yönetmelik tarafından daha önce tescil edilmişti.