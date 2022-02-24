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    Roman Abramovich’in İngiltere’de yaşaması yasaklandı

    Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich’in İngiltere’de yaşaması mümkün görünmüyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 17:16
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    Roman Abramovich’in İngiltere’de yaşaması yasaklandı

    Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich’in Vladimir Putin ile olan ilişkilerinden dolayı İngiltere’de yaşaması yasaklandı.

    Abramovich’e İngiltere’ye bir daha giriş izni verilmeyeceği de gelen bilgiler arasında. Buna sebep olarak ise Putin rejiminin kilit destekleyicilerinden olması öne sürüldü.

    Aylardır Stamford Bridge’de görülmeyen Roman Abramovich son olarak geçtiğimiz Ekim ayında İngiltere’de bulunmuştu.

    Roman Abramovich’in İngiltere’de yaşaması yasaklandı #1

    VİZE BAŞVURUSU REDDEDİLECEK

    Bu dönemde de kısa bir süreliğine İngiltere’de bulunabilen Abramovich’in vize başvurularının bundan sonra kesinlikle reddedileceği öne sürüldü.

    Abramovich daha önce 2018 yılında başvurduğu İngiliz yatırımcı vizesini ‘Salisbury zehirlenmeleri’ olayından sonra geri çekmişti.

    Roman Abramovich’in İngiltere’de yaşaması yasaklandı #2


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