Roma'nın eski başkanı: Cengiz'i almak hataydı

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın eski başkanı James Pallotta, Cengiz Ünder transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan ekibi Roma'nın eski sahibi James Pallotta, kulübün başında olduğu dönemde yaşananları tüm detaylarıyla anlatırken, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in transferine de değindi.

Pallotta, ünlü sportif direktör Monchi'yi sert bir dille eleştirdi ve onun görev yaptığı dönemde kulüp olarak transferde birçok hata yaptıklarını söyledi.

"CENGİZ TRANSFERİNDE HATA YAPTIK"

15 milyon euro karşılığında Başakşehir'den kadroya katılan milli oyuncu Cengiz Ünder'in maliyetli ve hatalı bir transfer olduğunu söyleyen Pallotta, "Cengiz Ünder bizim için iyi bir transferdi ancak maliyetliydi. Yine de iyi şeyler düşünüp kendisinden emin olacağımız seviyeye çıkmasını bekledik ancak bunu başardığını hiç sanmıyorum. Bu transferde hata yaptık." ifadelerini kullandı.





Cengiz Ünder'in yanı sıra diğer Monchi transferlerini de değerlendiren eski başkan Pallotta, "Javier Pastore de Roma açısından korkunç bir transferdi ve bu transfer de bir Monchi transferiydi. Kolarov açısından da benzer şeyleri söyleyebilirim. Bu transferleri kulüp yapmadı, Monchi yaptı ve ona güvenmek zorundaydık." şeklinde konuştu.





"MONCHI'NIN A PLANI VARDI"

The Athletic'e konuşan Amerikalı iş adamı Palotta, "Roma'da Monchi ile bir iş birliği yaptık ancak belirli bir süre sonra Monchi'nin Roma için uygun olmadığına karar verdik. Yaptıklarından verim alamadık ve bizim için maliyetli bir süreçti. Monchi'nin kanıtlaması gereken şeyler vardı ancak sadece A planı vardı ve bizi lazım olan aslında bir de B planıydı." ifadelerini kullandı.

LEICESTER SATIN ALMAYACAK

Leicester, Cengiz Ünder'in 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.