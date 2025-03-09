Roma'ya Empoli karşısında tek gol yetti

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İtalya Serie A'nın 28. hafta mücadelesinde Empoli ile Roma karşı karşıya geldi.
Stadio Carlo Castellani'de oynanan müsabakayı konuk ekip Roma 1-0'lık skorla kazandı.
ROMA, TEK GOLLE KAZANDI
Roma'ya galibiyeti getiren golü 22. saniyede Matias Soule kaydetti.
Ligde yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran ve üst üste 5. galibiyetini alan Roma, puanını 46'ya çıkardı.
Galibiyet hasreti 13 maça çıkan Empoli ise 22 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Roma, gelecek hafta Cagliari'yi ağırlayacak. Empoli ise Torino deplasmanına gidecek.
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