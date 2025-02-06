Roma'yı yıkan Milan yarı final biletinin sahibi oldu

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İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan, Roma'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başararak yarı finale yükseldi.

Roma ise turnuvaya veda eti.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 16 ve 42. dakikalarda Tammy Abraham ile 71. dakikada Joao Felix attı.

ZEKİ MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Tek sayısını 54. dakikada Artem Dovbyk'in kaydettiği Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'dan Roma'ya transfer olan Victor Nelsson da 80. dakikada Mats Hummels'in yerine oyuna dahil oldu.