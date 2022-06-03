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    Romelu Lukaku, Inter'e dönmek istiyor

    Dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olan 29 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolcu Romelu Lukaku, Chelsea ile ayrılığın eşiğinde ve Inter'e transfer olmak istiyor.
    • 03.06.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 12:05
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    Romelu Lukaku, Inter'e dönmek istiyor

    Futbolda ligler bitti gözler tamamen transfere çevrilmiş durumda. Dünya futbolunun en önemli golcülerinden biri olan 29 yaşındaki Belçikalı yıldız futbolcu Romelu Lukaku, Chelsea ile ayrılığın eşiğinde. Tecrübeli futbolcu şampiyonluk yaşadığı Inter'e geri dönüş için ateşi yaktı.

    Belçikalı golcü yeniden Inter forması giymek için maaşında yüzde 40'lık kesinti yapmayı kabul etti. Inter'de harika bir sezon geçirdikten sonra Premier Lig takımlarından Chelsea'ye transfer olan ancak Thomas Tuchel'in yönetimi altında beklentileri karşılamakta zorlanan Romelu Lukaku, kısa bir süre içerisinde yeniden Inter forması giyebilir.

    Romelu Lukaku, Inter e dönmek istiyor #1

    Maaşında indirime gidecek

    Daily Mail'in haberine göre; dev golcü Inter'e geri dönemk istediğini Chelsea yönetimine iletti. İtalya kulübü ile yaptığı görüşmede ise Lukaku'nun maaşında indirime gidebileceği öğrenildi.

    Yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Belçikalı futbolcu 44 maçta 15 gol, 2 asistlik performansa imza attı.


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