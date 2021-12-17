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    Romelu Lukaku, koronavirüse yakalandı

    Chelsea'nin Belçikalı golcü futbolcusu Romelu Lukaku, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 17:11
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    Romelu Lukaku, koronavirüse yakalandı

    İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Belçikalı golcü futbolcusu Romelu Lukaku, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Lukaku, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Covid-19 testim pozitif sonuçlandı. Kendimi iyi hissediyorum ve izolasyon sürecindeyim. Destek mesajlarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    BİRÇOK MAÇ ERTELENDİ

    Premier Lig'de futbolcuların, ülkede artan vakalar nedeniyle her gün testten geçeceği açıklanmıştı. Ligde son olarak Leicester City-Tottenham, Manchester United-Brighton, Southampton-Brentford, Watford-Crystal Palace, West Ham United-Norwich City ve Everton-Leicester City karşılaşmaları, artan Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

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