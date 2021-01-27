Romelu Lukaku ve Zlatan Ibrahimovic kavga etti

Romelu Lukaku ve Zlatan Ibrahimovic kavga etti

İtalya Kupası'nda Inter ve Milan takımları karşı karşıya geldi. Maç esnasında Romelu Lukaku ve Zlatan Ibrahimovic kavga ederken İsveçli futbolcunun, rakibini çıkışa çağırması dikkat çekti.

İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter ile Milan karşılaştı. Dev derbinin ilk yarısının son düdüğü sonrası ise ortalık karıştı.

VOODOO KAVGASI

Zlatan Ibrahimovic ile Romelu Lukaku arasında sinirler gerildi.

Lukaku'nun annesinin, Everton'da oynadığı dönemde oğlunun hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda voodoo büyülerine başvurduğu iddia edilmiş ve bu olay İngiliz basınında çok ses getirmişti.

Ibra'nın bu olayı maç içerisinde Lukaku'ya hatırlatması sonrası Belçikalı, çılgına döndü.

Lukaku, "Sen git voodoo saçmalıklarıyla uğraş." diyen Zlatan'ın üzerine yürüdü, ikili kafa kafaya geldi.

Kafa kafaya gelen ikili bir yandan da söz dalaşına devam etti, iki takım futbolcuları da araya girince gerginlik tavan yaptı. İsveçli futbolcu, Lukaku'yu "Çıkışta yanıma gel." diyerek tehdit etti.

Teknik heyetlerin müdahalesi sonrası ortam sakinleşti. Maçın hakemi Valeri, iki futbolcuya da sarı kartını gösterdi.

ZLATAN KIZARDI, INTER TUR ATLADI

Öte yandan Zlatan Ibrahimovic'in Kolarov'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartla oyundan atıldığı maçı Inter, Lukaku ve Eriksen'in golleriyle 2-1 kazandı. Milan'ın tek golü Zlatan Ibrahimovic'ten geldi.