Romelu Lukaku'dan iddialı sözler

Inter'in tecrübeli golcüsü Romelu Lukaku, Portekiz maçı öncesinde Cristiano Ronaldo'ya meydan okudu.

Belçika'nın golcüsü Romelu Lukaku, Portekiz ile son 16 turunda oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"GÜCÜMÜ VE ŞUT İSABETİMİ KISKANIYORDUR"

Lukaku, İtalya Serie A'da karşılıklı oynadıkları Cristiano Ronaldo'ya karşı zor bir mücadeleye girişecekleri maç öncesinde ilginç sözler kullandı. Ronaldo'nun bu sezon kendisinden daha fazla gol attığını ancak kendilerinin şampiyon olduğunun altını çizen Lukaku, "Ben Cristiano Ronaldo'nun top sürme ve şut çekme becerisini kıskanıyorum. O da benim gücümü ve şut isabetimi kıskanıyordur diye düşünüyorum." diye konuştu.





"EN İYİ FORVETLER LİSTESİNDE BEN DE VARIM"

Son yıllarda gol ortalamasını yükseltmesine rağmen 9 numara pozisyonu için kıyaslandığı Lewandowski ve Benzema'ya göre sadece "iyi bir forvet" olarak tanımlanmasını eleştiren Lukaku, "Lewandowski ve Benzema'dan bahesedilirken her zaman 'dünya çapında' tanımlaması yaptılar. Bana gelince ise 'iyi santrafor' tanımı yapıldı. Bu, benim daha çok çalışmam için ekstra motivasyon oldu. Şimdi sanırım en iyi forvetler listesinde ben de varım" sözlerini kullandı.





Belçika ile Portekiz'i karşı karşıya getirecek olan EURO 2020 son 16 turu karşılaşması 27 Haziran Pazar günü saat 22:00'de oynanacak.

Öte yandan Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku ligimizde Gençlerbirliği forması giymişti.



