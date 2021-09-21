Ronald Koeman: 8 sene önceki Barcelona yok

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Barcelona'nın sahasında Granada'yla 1-1 berabere kalmasını değerlendirdi.

Sahasında Granada'dan 1 puanı 90. dakikada kurtaran Barcelona'nın teknik direktörü Ronald Koeman, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"TİKİ-TAKA MI OYNAYALIM?"

Koeman, maç boyuncu golü aradığını ancak başarılı olamadıklarını belirterek, "4-3-3 sistemiyle oynadık. Kanatlarda hızlı olamadık. Takım kadrosunu gördünüz mü? Ne yapabilirdik? Tiki-taka mı oynayalım? Ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık. Ansu ve Dembele olsaydı ne demek istediğim anlaşılırdı. 2. dakikada golü yememiz olayları çok karmaşık hale getirdi. Maç içinde sürekli değişiklik yaptık ama skor üretemedik. Barcelona da artık 8 yıl önceki takım değil." ifadelerini kullandı.





"ARTIK GELECEĞİMLE İLGİLİ KONUŞMUYORUM"

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynadıkları tutuk futbol ve arkasından gelen Granada beraberliğinin koltuğunu salladırdığına yönelik sorulara ise Koeman, "Geleceğim hakkında yorum yapamam. Artık bununla ilgili konuşmama kararı aldım." sözlerini sarf etti.

"SKORDAN MEMNUN DEĞİLSİNİZ BİLİYORUM"

Son olarak taraftarlara seslenen Koeman, "Taraftar skordan memnun değil biliyorum ama takımın kazanmak için sahada bir şeyler yapmaya çalışmasının memnuniyet yaratmayacağını sanmıyorum." açıklamasını yaptı.

"MESSI VARKEN DE 8 YEDİK"

Öte yandan maç öncesi de konuşan Koeman, "Gerçekçi olmalıyız. Messi, Suarez ve Griezmann varken Barça, Bayern'e 8-2 yenildi. Eğer son maçta Bayern'e karşı atak oynasaydım 3'ten daha fazla gol yerdik." ifadelerini kullanmıştı.