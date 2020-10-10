Ronald Koeman: Ekonomik nedenlerden dolayı çok transfer yapamadık

Ronald Koeman: Ekonomik nedenlerden dolayı çok transfer yapamadık

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, parasızlıktan dolayı bazı bölgelere takviye yapamadıklarını söyledi.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Barça TV'ye konuşan Hollandalı teknik direktör sahip olduğu kadrodan memnun olduğunu söyledi ve ekonomik durumdan da söz etti.

"BUNU KABUL EDİP ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Koeman, ''Sahip olduğum kadrodan memnunum. Transfer döneminde kadroyu zenginleştirmek istedik ve bazı bölgelere takviye yapabildik. Ancak bazılarına yapamadık. Bunun nedeni kulübün ekonomik durumuydu. Bunu kabul edip çalışmaya devam etmeliyiz.'' diye konuştu.