Euro
11.0381
-0.68%
Dolar
9.5279
-0.64%
Altın
549.68
-0.06%
Borsa
1.535
0.87%
Bitcoin
584.225
0.50%
BTXN Coin
27.05
2.26%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Ronald Koeman tazminatını son kuruşuna kadar alacak

    Barcelona'da sözleşmesi tek taraflı sonlandırılan Ronald Koeman, alacağı tazminatta kesinlikle indirime gitmeme kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 17:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ronald Koeman tazminatını son kuruşuna kadar alacak

    Barcelona'da bekleneni veremediği için sözleşmesi tek taraflı sonlandırılan Ronald Koeman'a, 12 milyon euro tazminat ödenmek zorunda kalındı.

    Barcelona'nın, tecrübeli çalıştırıcıdan bu tazminatta indirime gitmesini beklediği ancak Ronald Koeman'ın böyle bir düşüncede olmadığı belirtildi.

    İspanyol basını, Koeman'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hollandalı çalıştırıcının, tazminatında indirim yapmayacağını ve son kuruşuna parasını almak istediğini sayfalarına taşıdı.

    Ronald Koeman tazminatını son kuruşuna kadar alacak #1

    LAPORTA NE DEMİŞTİ?

    Koeman'ın, Barcelona'nın anlaşmayı tek taraflı fesih etme yetkisinin olmadığı ve Katalan ekibinin bu ücreti kendisine ödemek zorunda olduğunu söylediği vurgulandı.

    Laporta, daha önce yaptığı açıklamada, "Koeman'ın tazminatı çok yüksek. Kayda değer bir tazminatı var ama aramızda bunu tatlıya bağlamaya çalışacağız." demişti.

    Koeman'ın bu yaklaşımlarının ardından tarafların anlaşma ihtimal ortadan kalktı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir