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    Ronaldinho 171 gün sonra serbest bırakıldı

    Mart ayında sahte pasaport suçundan tutuklanan ve ev hapsine çarptırılan eski yıldız Ronaldinho kardeşi Assis ile birlikte serbest bırakıldı.
    • AA
    • 25.08.2020 - 05:20
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    Ronaldinho 171 gün sonra serbest bırakıldı

    Eski yıldız Ronaldinho ve kardeşi Assis, Mart ayında sahte pasaport ile Paraguay'a giriş yapmaya çalışmak suçu nedeniyle tutuklanıp, ev hapsine çarptırılmıştı.

    Bugün gerçekleştirilen mahkemede, Ronaldinho ve abisi hakim karşısına çıktı.

    TAZMİNAT İSTENDİ

    Ronaldinho'dan savcılar, 90 bin dolar tazminat ücreti istedi. Bu ücretin nedeni olarak topluma verilen zarar gösterildi.

    Ronaldinho'nun ağabeyi Ronaldo Assis'ten ise benzer suç nedeniyle 110 bin dolar tazminat talep edildi.

    Hem Ronaldinho hem de ağabeyinin ülkeden çıkışına izin verildi.

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