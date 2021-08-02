Ibai Llanos isimli bir Twitch kullanıcısının yayınına konuk olan Ronaldinho, “Benden teknik direktör olmaz. Kendimi bir teknik direktör olarak hayal edemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde sergilediği performansla bütün dünyanın dikkatini üzerine toplayan dünyaca ünlü yıldız Ronaldinho, Ibai Llanos isimli bir Twitch kullanıcısının konuğu oldu.

Daha önce Gerard Pique, Kun Agüero ve Sergio Ramos gibi yıldızların da konuk olduğu programda Brezilyalı isimden önemli açıklamalar geldi. Açıklamalarda bulunan Ronaldinho, geleceği ve Messi hakkında da konuştu.

"BENDEN TEKNİK DİREKTÖR OLMAZ"

Ronaldinho açıklamalarında, “Emeklilikte bile futbol oynuyorum. Futbol benim hayatım ve sonsuza kadar öyle kalacak. Futbol oynarken her şey çok güzeldi, şimdi de güzel. Kendimi bir teknik direktör olarak hayal edemiyorum. Benden teknik direktör olmaz.





"FUTBOL İZLEMEKTEN KEYİF ALMAM"

Hiçbir zaman çok fazla futbol izlemekten keyif almadım. En iyi anları ve golleri izlerim ancak 90 dakika maç izlemeyi pek sevmem.





"MESSI’NİN ZOR BİR HAYATI VAR"

Copa America’da Brezilya kaybetti ancak Messi adına mutluyum. Kariyerinde eksik olan buydu. Arkadaşlarımı mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Messi'nin çok zor bir hayatı var, tıpki benim hayatım gibi." ifadelerini kullandı.