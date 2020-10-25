Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs salgını, tüm dünyayı olduğu gibi spor camiasını da derinden etkilemeye devam ediyor.

Son olarak Brezilya'nın efsane ismi Ronaldinho, koronavirüse yakalandı.

KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI

Kısa bir açıklama yapan 40 yaşındaki futbol adamı, test sonucunun pozitif çıktığını ve evde dinlenmeye çekildiğini söyledi.

Kısa süre önce hapisten çıkan Ronaldinho, yaşamını Brezilya'da sürdürüyor.