- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Ronaldinho'nun annesi koronavirüsten vefat etti
Ronaldinho'nun annesi koronavirüsten vefat etti
Dünyaca ünlü Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 21.02.2021 - 12:28
Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, koronavirüs sebebiyle annesi Dona Miguelina'yı kaybetti.
ANNESİ KORONAVİRÜSTEN VEFAT ETTİ
Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, koronavirüs sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu. Efsane futbolcunun 71 yaşındaki annesinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Brezilya basınında yer alan haberde Aralık ayında koronavirüse yakalanmasının ardından hastaneye kaldırılan Dona Miguelina'nın son günlerde durumunun kötüye gittiği ve cumartesi günü hayatını kaybettiği ifade edildi.