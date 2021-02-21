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    Ronaldinho'nun annesi koronavirüsten vefat etti

    Dünyaca ünlü Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2021 - 12:28
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    Ronaldinho'nun annesi koronavirüsten vefat etti

    Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, koronavirüs sebebiyle annesi Dona Miguelina'yı kaybetti.

    ANNESİ KORONAVİRÜSTEN VEFAT ETTİ

    Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, koronavirüs sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu. Efsane futbolcunun 71 yaşındaki annesinin hayatını kaybettiği açıklandı.

    Ronaldinho nun annesi koronavirüsten vefat etti #1

    Brezilya basınında yer alan haberde Aralık ayında koronavirüse yakalanmasının ardından hastaneye kaldırılan Dona Miguelina'nın son günlerde durumunun kötüye gittiği ve cumartesi günü hayatını kaybettiği ifade edildi.

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