Petrol
113.23
1.16%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
481.417
-1.89%
BTXN Coin
14.25
2.29%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Ronaldo, 1 milyon euroya saat satın aldı

    Manchester United forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yaklaşık 1 milyon euro değerinde bir saat satın aldığı öğrenildi.
    • 18.05.2022 - 12:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ronaldo, 1 milyon euroya saat satın aldı

    İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo futbolu dışında lüks eşyalara harcadığı ücretlerle de konuşulmaya devam ediyor.

    A Bola'da yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, dünyada yalnızca 126 tane bulunan yaklaşık 1 milyon Euro değerinde özel bir saat satın aldı.

    Arabasından esintiler var

    232 elmas ve 109 siyah safir taş ile süslenmiş olan saatin aynı zamanda Portekizli yıldızın sahip olduğu otomobilden de esintiler taşıdığı belirtilenler arasında yer aldı.

    Benzersiz bir görüntüye sahip olan saatte otomobil markasının yanı sıra 'CR7' logosunun da yer aldığının altı çizildi.


    İlginizi Çekebilir

    'Enflasyon canavarının başı ezilecek'
    Gündem

    'Enflasyon canavarının başı ezilecek'

    Saldırı hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı yakalandı
    3. Sayfa

    Saldırı hazırlığında olan 3 DEAŞ'lı yakalandı

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!

    Görüş Bildir