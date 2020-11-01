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Ronaldo 2 gol attı, Juventus kazandı

Ronaldo 2 gol attı, Juventus kazandı

Andrea Pirlo yönetiminde bu sezon 6 resmi maçta sadece 2 kez galip gelerek, son 10 yılın en kötü başlangıcını yapan Juventus'u Spezia deplasmanında 2 gol atan Cristiano Ronaldo kurtardı.