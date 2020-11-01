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    Ronaldo 2 gol attı, Juventus kazandı

    Ronaldo 2 gol attı, Juventus kazandı

    Andrea Pirlo yönetiminde bu sezon 6 resmi maçta sadece 2 kez galip gelerek, son 10 yılın en kötü başlangıcını yapan Juventus'u Spezia deplasmanında 2 gol atan Cristiano Ronaldo kurtardı.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2020 - 19:06
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    İtalya Ligi'nde Spezia ile Juventus karşı karşıya geldi. İlk yarı Cristiano Ronaldo olmadan oynayan ve soyunma odasına 1-1 ile giden Juventus, Portekizli yıldızının oyuna girmesinin ardından maçı kopardı ve 4-1 ile galibiyete ulaştı.

    Ronaldo 2 gol attı, Juventus kazandı #1

    RONALDO'DAN 2 GOL

    Juventus'un gollerini 14. dakikada Alvaro Morata, 59 ve 76. dakikada Cristiano Ronaldo, 67. dakikada Adrien Rabiot kaydetti. Spezia'nın golü 32. dakikada Tommaso Pobega'dan geldi.

    Koronavirüs atlattıktan sonra ilk maçını oynayan Cristiano Ronaldo, 56'da oyuna girmesinin ardından 3 dakika sonra fileleri havalandırdı ve galibiyette başrol oynadı.

    Ronaldo 2 gol attı, Juventus kazandı #2

    MERİH 90 DAKİKA SAHADA KALDI

    Juventus'ta milli futbolcumuz Merih Demiral maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

    Bu galibiyetin ardından kötü sonuçların ardından nefes alan Juventus, ligdeki 5. maçında 9 puana ulaştı. Spezia 5 puanda kaldı.

    İtalya Ligi'nde gelecek hafta Spezia, Benevento'ya konuk olacak. Juventus da Vedat Muriç'li Lazio ile deplasmanda karşılaşacak.

    Ronaldo 2 gol attı, Juventus kazandı #3

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