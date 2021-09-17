Ronaldo 6 milyon poundluk malikanesinden taşınıyor

Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'de yaşadığı malikanesinden, koyunların erken saatlerde melemesinden dolayı taşınma kararı aldı.

Cristiano Ronaldo, sürpriz kararla Juventus'tan Manchester United'a transfer oldu. İngiltere'ye yerleşmek için milli takım arasında izin alıp Ada'ya dönen Portekizli oyuncu, 6 milyon poundluk malikanesinde mutlu olamadı.

Ronaldo'nun birlikte yaşadığı sevgilisi Georgina Rodriguez ve 4 çocuğu İngiltere'ye taşınalı 1 hafta oldu.

KOYUNLARDAN RAHATSIZ OLDULAR

Ancak Rodriguez ve Portekizli futbolcunun çocukları, malikanenin etrafındaki koyunlardan rahatsız oldu. Sabahın erken saatlerinde meleyen koyunlar, ailenin uyanmasına neden oluyor.

The Sun'a konuşan bir kaynak, "Malikanenin konumu çok güzel ve etrafı yeşilliklerle kaplı olmasına rağmen yakınlarında koyunlar var. Arazinin karşısındaki yoldan malikanenin içi gözüküyor. Ronaldo, ailesinin gizliliğine ve maçlardan sonra dinlenmesine çok önem verdiği için taşınma kararı aldı" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo'nun Chesire'daki evinde sinema odası, havuz, 4 araçlık garaj bulunuyor.