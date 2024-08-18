Haber Merkezi

Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde ve Al Hilal, Prens Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Jorge Jesus’un yönetimindeki Al Hilal, Luis Castro’nun ekibi Al Nassr’ı 4-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Prens Sultan bin Abdulaziz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, Al Nassr’ın tek golünü 44. dakikada kaydetti.

Al Hilal’in golleri ise 55. dakikada Sergey Milinkovic-Savic, 63 ve 69. dakikalarda Aleksandar Mitrovic, 72. dakikada ise Malcom’dan geldi.

UYKU HAREKETİ YAPTI

Al Nassr’ın kaptanı Cristiano Ronaldo, rakibin dördüncü golünden sonra orta saha çizgisinde takım arkadaşlarına “uyuyorsunuz” gibi hareketler yaparak dikkat çekti.

Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.