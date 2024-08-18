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Dünyadan futbol



Ronaldo bir kupa daha kaybetti: Maç içi görüntüleri gündem oldu

Ronaldo bir kupa daha kaybetti: Maç içi görüntüleri gündem oldu Al Hilal, Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Nassr’ı 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Öte yandan, Cristiano Ronaldo yenen gollere sitem eden hareketlerde bulundu.