Haber Merkezi
Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Nassr ve Al Hilal, Prens Sultan bin Abdul Aziz Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Jorge Jesus’un yönetimindeki Al Hilal, Luis Castro’nun ekibi Al Nassr’ı 4-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Prens Sultan bin Abdulaziz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, Al Nassr’ın tek golünü 44. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.
Al Hilal’in golleri ise 55. dakikada Sergey Milinkovic-Savic, 63 ve 69. dakikalarda Aleksandar Mitrovic, 72. dakikada ise Malcom’dan geldi.
UYKU HAREKETİ YAPTI
Al Nassr’ın kaptanı Cristiano Ronaldo, rakibin dördüncü golünden sonra orta saha çizgisinde takım arkadaşlarına “uyuyorsunuz” gibi hareketler yaparak dikkat çekti.
Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
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