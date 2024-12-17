Ronaldo, Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanlığı'na aday olacak

Birçok başarı sığdırdığı oyunculuk kariyerini noktalamasının ardından kulüp hissedarlığı ve başkanlığı yapan 48 yaşındaki futbol insanı Ronaldo Nazario, gözünü Brezilya futbolunu yönetmeye çevirdi.

"PRESTİJİ VE SAYGIYI GERİ KAZANDIRMAK İSTİYORUM"

Globo Esporte'ye adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunan Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:

Brezilya'da futbol, birçok sorunla karşılaşan insanlar için her zaman bir kaçış yolu olmuştur. Halkın milli takıma ilgisinin azaldığını görüyoruz. Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanlığı'na aday olmam için beni motive eden yüzlerce sebep var. Milli takımın her zaman sahip olduğu ve şu an hiç kimsenin elinde bulundurmadığı prestiji ve saygıyı geri kazandırmak istiyorum.