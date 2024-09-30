Ronaldo ile görüşmelere başlandı! Zaman daralıyor Geçtiğimiz yılın başında Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi temsilcisiyle sözleşmesinin son yılına girdi. Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile yeni kontrat görüşmelerine başladı.

Haber Merkezi

Futbol tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 2023 yılı başında Al-Nassr'a imza atmıştı.

Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık kontrat yapan Portekizli yıldız, mukavelesinin son yılına girdi.

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR"

Haberde, Ronaldo'nun futbola devam etmek ve 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediği vurgulandı.

Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda yer alması halinde 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

Geride bıraktığımız sezon Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 31 maçta 35 gol atarak gol kralı olan Cristiano Ronaldo, bu sezon ise ligde 5 maça çıktıp 4 gollük katkı verdi.