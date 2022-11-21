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    Ronaldo, Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaştı

    Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram hesabında 500 milyon takipçiye ulaşarak bu alanda bir ilke imza attı.
    • 21.11.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 15:12
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    Ronaldo, Instagram'da 500 milyon takipçiye ulaştı

    Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, bu kez sosyal medyada bir rekora imza attı.

    Halihazırda en fazla Intagram takipçisine sahip olan Cristiano Ronaldo, son günlerde yaşanan yoğun gündemin üzerine hesabında yoğun bir takipçi artışı yaşadı.

    Ronaldo, Instagram da 500 milyon takipçiye ulaştı #1

    500 milyona ulaştı

    Instagram hesabında 500 milyon takipçiye ulaşan Cristiano Ronaldo, bunu başaran ilk insan oldu.

    Ronaldo'nun ardından ikinci sırada bulunan Lionel Messi'nin ise 376 milyon takipçisi bulunuyor.

    Ronaldo, Instagram da 500 milyon takipçiye ulaştı #2


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