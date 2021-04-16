Ronaldo, kendi gözlük markasını kurdu

Cristiano Ronaldo, kendi adını taşıyan futbol topuyla kazandığı ünü saha dışında parlatmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, futbolun yanında son derece başarılı bir kariyer yönetimi sürdürüyor.

Yeşil sahalarda kazandığı ünü saha dışında parlatmaya devam eden Portekizli yıldız, "CR7-eyewear" ismiyle gözlük markasını tanıttı.

Kendi adını taşıyan bir markayı daha görücüye çıkaran Ronaldo'nun gözlükleri hem yetişkin hem de çocuklara hitap ediyor. CR7 logolu gözlüklerin fiyatı 63 Euro ile 173 Euro arasında değişiyor.

KENDİ ADI ALTINDA BİRÇOK MARKASI VAR

36 yaşındaki Ronaldo'nun kendi adı altında yürüttüğü yatırımları arasında parfüm, iç çamaşırı, spor salonu…

36 yaşındaki Ronaldo'nun kendi adı altında yürüttüğü marka imparatorluğunda hotel, parfüm, iç çamaşırı, spor salonu, mobil uygulama, ayakkabı ve battaniye gibi yatırımlar yer alıyor.

Ronaldo ayrıca dünyanın en ünlü markaları arasında yer alan Nike, Bugatti, TAG Heuer ve Clear Men ile iş birliği yürütüyor.