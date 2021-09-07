Ronaldo Manchester United ile ilk antrenmanına çıktı

Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Juventus'tan eski takımı Manchester United'a transfer oldu.

Ronaldo'nun transferi dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı.

United taraftarı Ronaldo'nun takımla çalışmalara başlamasını merakla bekliyordu.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Cristiano Ronaldo, takımla antrenmanlara başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Manchester United, Ronaldo için Juventus'a 15 milyon euroyu 5 yıl içerisinde ödeyecek.

Premier Lig ekibi ayrıca, 8 milyon euroya kadar çıkan bonusların da İtalyan devine ödemesini yapacak.