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    Ronaldo Manchester United ile ilk antrenmanına çıktı

    Ronaldo Manchester United ile ilk antrenmanına çıktı

    Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, takımla ilk antrenmanına çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 19:00
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 19:09
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    Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Juventus'tan eski takımı Manchester United'a transfer oldu.

    Ronaldo'nun transferi dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı.

    United taraftarı Ronaldo'nun takımla çalışmalara başlamasını merakla bekliyordu.

    Ronaldo Manchester United ile ilk antrenmanına çıktı #1

    İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

    Cristiano Ronaldo, takımla antrenmanlara başladı.

    Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

    Ronaldo Manchester United ile ilk antrenmanına çıktı #2

    BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

    Manchester United, Ronaldo için Juventus'a 15 milyon euroyu 5 yıl içerisinde ödeyecek.

    Premier Lig ekibi ayrıca, 8 milyon euroya kadar çıkan bonusların da İtalyan devine ödemesini yapacak.

    Ronaldo Manchester United ile ilk antrenmanına çıktı #3

    Ronaldo Manchester United ile ilk antrenmanına çıktı #4

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