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    Ronaldo, Manchester United'a geldiği için bin pişman

    Erik ten Hag, Ocak transfer döneminde uygun bir teklif gelmesi durumunda Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasına izin verecek.
    • 04.10.2022 - 10:20
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    Ronaldo, Manchester United'a geldiği için bin pişman

    Suların bir türlü durulmadığı Manchester United'da menajer Erik ten Hag'ın Cristiano Ronaldo'nun ocak ayında ayrılmasına izin vereceği belirtildi.

    Telegraph'ın haberinde Manchester City maçında alınan ağır yenilgi ve maç sonunda ten Hag'ın "Cristiano'ya ve büyük kariyerine olan saygımdan dolayı onu oyuna alamazdım." açıklaması sonrası iplerin tamamen koptuğu belirtildi.

    Ronaldo, Manchester United a geldiği için bin pişman #1

    Çok pişman

    Hollandalı hocanın sezon başında takımda kalması yönünde baskı yaptığı Portekizli süperstarın önünde bu kez duramayacağı ve gelen cazip tekliflere evet diyeceği belirtildi.

    Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olduğu için aşırı derecede pişman olduğu da gelen haberler arasında. Portekizli yıldızın kariyerini kendisine yakışır bir şekilde bitirmek için iyi bir takım bulmak istediği de öğrenildi. Cristiano, menajeri aracılığıyla şimdiden Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kulüp bakıyor.

    Ronaldo, Manchester United a geldiği için bin pişman #2

    Tek golü penaltıdan attı

    Sezon başından bu yana 6 lig maçında 207 dakika süre alan Cristiano Ronaldo, henüz gol atma başarısı gösteremedi. 37 yaşındaki yıldız, bu sezonki tek resmi golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Sheriff karşısında penaltıdan kaydetti.


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