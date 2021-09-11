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    Ronaldo ManU formasıyla yeniden sahada

    Ronaldo ManU formasıyla yeniden sahada

    Manchester United'a yeniden transfer olan Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'la ilk maçına çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 11.09.2021 - 17:30
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    Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, yeniden yıldızlaştığı kulüp Manchester United'da. Juventus'tan ManU'ya transfer olan Ronaldo, United'la ilk maçına çıktı.

    Newcastle United maçıyla krımızı formayı yeniden üzerine geçiren Ronaldo'ya taraftarlardan da ilgi büyüktü.

    RONALDO'YA İLGİ BÜYÜK

    United taraftarlarının büyük bir kısmı maça gelirken 7 numaralı Ronaldo forması giyindi.

    Ronaldo ısınmaya çıkarken United taraftarı yıldız oyuncuyu büyük bir coşkuyla karşıladı.

    Ronaldo ManU formasıyla yeniden sahada İZLE

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    Ronaldo ManU formasıyla yeniden sahada #3

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