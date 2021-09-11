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Ronaldo ManU formasıyla yeniden sahada
Manchester United'a yeniden transfer olan Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'la ilk maçına çıktı.
- Haber Merkezi
- 11.09.2021 - 17:13
- Güncelleme : 11.09.2021 - 17:30
Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, yeniden yıldızlaştığı kulüp Manchester United'da. Juventus'tan ManU'ya transfer olan Ronaldo, United'la ilk maçına çıktı.
Newcastle United maçıyla krımızı formayı yeniden üzerine geçiren Ronaldo'ya taraftarlardan da ilgi büyüktü.
RONALDO'YA İLGİ BÜYÜK
United taraftarlarının büyük bir kısmı maça gelirken 7 numaralı Ronaldo forması giyindi.
Ronaldo ısınmaya çıkarken United taraftarı yıldız oyuncuyu büyük bir coşkuyla karşıladı.
Ronaldo ManU formasıyla yeniden sahada İZLE