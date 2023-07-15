Ronaldo, Messi'yi geçerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Cristiano Ronaldo, 2017'den bu yana ilk kez Forbes'in dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde birinci oldu.

Futbol kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da sürdüren 38 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo, bir kez daha tarihe geçmeyi başardı.

Portekizli yıldız, kariyeri boyunca 3. kez dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu.

2023'ün en çok kazanan ismi

Forbes'ın yayınladığı listeye göre; Al-Nassr'a transfer olduktan sonra 136 milyon dolarlık gelir elde eden Ronaldo, 2023 yılının en çok kazanan sporcusu oldu.

Ronaldo'nun kazancı saha içi ve saha dışı arasında paylaştırılıyor. Portekizli milli oyuncu saha içinde 46 milyon dolar, saha dışındaysa 90 milyon dolar kazandı.

Messi'yi geride bıraktı

Guinness Dünya Rekorları'nın resmi sosyal medya hesapları, Portekizli süperstarın meşhur kitaba girdiğini belirtti.

Messi, 2022'de Paris Saint-Germain'deyken yıl boyunca 130 milyon dolar kazandığında ödülün son sahibiydi. Ronaldo böylelikle ezeli rakibini kazancıyla geride bıraktı.