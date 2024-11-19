Ronaldo Nazairo'dan futbolu sarsacak dev proje

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2011 yılında futbol kariyerini noktalayan efsane isim Ronaldo Nazario, çarpıcı bir karar almaya hazırlanıyor.

Dünya futbolunun önemli figürlerinden olan Ronaldo, Brezilya Futbol Federasyonu'na (CBF) başkan olmayı hedefliyor.

ADAY OLMAYA HAZIRLANIYOR

İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre; "Fenomen" lakaplı eski futbolcu, iş dünyasının yanı sıra sosyal ve siyasal bağlantılarını da güçlendirdi ve adaylığını açıklamak için dünyaca ünlü eski futbolcu arkadaşlarından da destek alacak.

SEÇİM VAADİ GUARDIOLA

Lance'de yer alan habere göre ise 48 yaşındaki futbol adamı, başkan olması halinde ise Brezilya Milli Takımı'nın başına, gelecek yıl Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola'yı getirmek istiyor.

YILLARDIR BAŞKAN OLMAK İSTİYOR

İspanya'dan Real Valladolid ve Brezilya kulübü Cruzeiro'nun sahibi olan Ronaldo, 2012 yılında verdiği bir röportajda, bir gün CBF'in başkanı olmayı istediğini söylemişti.