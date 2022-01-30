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    Ronaldo oğlunu paylaştı

    Cristiano Ronaldo, Manchester United alt yapısında oynayan oğluyla spor yaptığı anları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 15:55
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    Ronaldo oğlunu paylaştı

    Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrıldıktan sonra kariyerine eski takımı Manchester United'da devam ediyor.

    Babası gibi futbola merakı olan Cristiano Ronaldo Jr. Manchester United alt yapısında top koşturuyor.

    Henüz 11 yaşında olan Ronaldo Jr. Juventus alt yapısında da oynamıştı.

    "ŞİMDİ VE GELECEK"

    Oğluyla birlikte antrenmanlar yapan Ronaldo, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Ronaldo paylaşımında, "Present and future (şimdi ve gelecek)" ifadelerini kullandı.

    Ronaldo oğlunu paylaştı #1

    Ronaldo oğlunu paylaştı #2


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