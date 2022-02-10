Ronaldo, paylaşım başına 2.3 milyon dolar kazanıyor

Instagram'da 400 milyon takipçiye ulaşan dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, paylaşım başına 2.3 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram bir ilki Cristiano Ronaldo ile beraber yaşadı.

Cristiano Ronaldo Instagram'da bir takipçi rekoruna daha imza attı ve 400 milyon takipçiye ulaşan ilk hesap oldu.

400 milyon takipçiye ulaşan ilk Instagram hesabı olan Ronaldo paylaşımlardan yüklü miktarlar kazanıyor.

"PAYLAŞIM BAŞINA 2.3 MİLYON DOLAR ALIYOR"

Ronaldo en son 2021’in eylül ayında 237 milyon takipçisi varken ve gönderi başı 1,4 milyon dolar gibi bir ücret kazanıyordu. 400 milyon takipçisiyle ünlü futbolcu Instagram’dan kazandığı parayı 2,3 milyon dolara kadar yükseltti.

92 KULÜPTEN DAHA ÇOK TAKİPÇİSİ VAR

Hem futbol hayatında hem de sosyal medyada rekorlar kıran Ronaldo 400 milyon takipçisiyle İngiltere’nin Premier Lig dahil tüm liglerindeki 92 futbol kulübünden de daha fazla takipçiye sahip isim konumunda.

Ronaldo'nun Instagramda en yakın rakipleri 306 milyon takipçisi olan PSG'den Lionel Messi ve 308 milyon Instagram kullanıcısı tarafından takip edilen Amerikalı model Kylie Jenner.,