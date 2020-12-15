Ronaldo: Roger Federer beni motive ediyor

Juventus’un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo hayatının en zor kararının 11 yaşında Lizbon’a taşınmak olduğunu ve her gün ağladığını söyledi.

Ballon d'Or'un gelmiş geçmiş en iyi kadrosuna seçilen ve adını bir kez daha tarihe yazdıran Cristiano Ronaldo, DAZN'a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

“BOKSU FUTBOLA TERCİH EDERİM”

"Futbol benim tutkum ama televizyonda başka şeyler izlemeyi tercih ederim. Futbol ve boks maçı arasında kalsam boks maçını izlemeyi tercih ederim."

“FUTBOL İÇİN DOĞMUŞUM”

"Ben futbolcu olmak için doğmuşum. Bence doğarken size verilen bir yetenek bu. Ben de bu yeteneği görüp, 'Tamam, şimdi bunun üzerinden ilerliyorum.' dedim."

“ZENGİN DEĞİLDİK, SAVAŞMALIYDIM”

"Mütevazi bir ailem vardı, zengin değildik. O yüzden hayatım için savaşmalıydım. Doğarken çevrenizde yaşananlar karakterinizi şekillendirir. Aynı zamanda kişiliğinizi de belirler. "

“EN ZOR KARARIMDI, HER GÜN AĞLADIM”

"Hayatımda aldığım en zor karar ailemi bırakıp 11 yaşımda Lizbon'a taşınmaktı. Annemle konuştuğumda ağlayarak 'Oğlum nasıl istiyorsan öyle yap' demişti, hiç unutamıyorum bunu. Evimden ayrıldım ve her gün ağladım."

“BU İKİ GÜNÜ ASLA UNUTAMAM”

"En zor anlarım evimden ilk ayrıldığım o gün ve tabii babamı kaybettiğim gün. Bu günleri hayatım boyunca unutmayacağım. Kaynak Yeniçağ: Cristiano Ronaldo’dan tarihi itiraflar, beni Federer motive ediyor, Lizbon en zor kararımdı her gün ağladım. Kim olduğumu saklayan birisi değilim. İnsanlar, erkekler ağlamaz der ama ben buna katılmıyorum. Kim erkeklerin ağlamadığını söylüyor? Hepimiz insanız ve hepimizin duyguları var."





“RONALDO YAVAŞLADI DEMESİNLER DİYE”

"İnsanlar bana bakıp 'Cristiano müthiş bir futbolcu ama artık yavaş' desin istemiyorum. O yüzden her gün çalışıyorum ve vücuduma düzenli bakıyorum."

“FEDERER BENİ MOTİVE EDİYOR”

"Teniste Federer'e bakın. Adam 37-38 yaşında ama hala en üst seviyede. Beni motive eden şeylerden birisi de bu."

“EN ÖNEMLİ ŞEY İYİ İNSAN OLMAK”

"Dünyanın en iyisi olmak için kendimi feda ettim. Ama bana göre en önemli şey, iyi bir insan olmak."