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- Ronaldo: Şampiyonlar Ligi'ne gidemezseniz ayrılırım
Ronaldo: Şampiyonlar Ligi'ne gidemezseniz ayrılırım
Lige iyi başlayan ancak daha sonra kötü bir grafiğin içine giren Manchester United'a, bir şok da Cristiano Ronaldo'dan geldi.
- Haber Merkezi
- 09.11.2021 - 14:43
- Güncelleme : 09.11.2021 - 15:10
Ligde son olarak derbide Manchester City'ye 2-0 kaybeden Manchester United'da, sular durulmuyor.
Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde çıktığı son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Manchester United, kötü gidişini durdurmanın yollarını aramaya başlamışken, Ronaldo'dan gelen haberle de sarsıldı.
12 MAÇTA 9 GOL ATTI
AS'ın yaptığı habere göre Cristiano Ronaldo, Manchester United sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa takımdan ayrılacak.
Bu sezon ManU formasıyla 12 maça çıkan Ronaldo, 9 gol attı.