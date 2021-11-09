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Ronaldo: Şampiyonlar Ligi'ne gidemezseniz ayrılırım

Ronaldo: Şampiyonlar Ligi'ne gidemezseniz ayrılırım

Lige iyi başlayan ancak daha sonra kötü bir grafiğin içine giren Manchester United'a, bir şok da Cristiano Ronaldo'dan geldi.