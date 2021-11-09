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    Ronaldo: Şampiyonlar Ligi'ne gidemezseniz ayrılırım

    Lige iyi başlayan ancak daha sonra kötü bir grafiğin içine giren Manchester United'a, bir şok da Cristiano Ronaldo'dan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 14:43
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 15:10
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    Ronaldo: Şampiyonlar Ligi'ne gidemezseniz ayrılırım

    Ligde son olarak derbide Manchester City'ye 2-0 kaybeden Manchester United'da, sular durulmuyor.

    Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde çıktığı son 6 maçta 1 galibiyet alabilen Manchester United, kötü gidişini durdurmanın yollarını aramaya başlamışken, Ronaldo'dan gelen haberle de sarsıldı.

    Ronaldo: Şampiyonlar Ligi ne gidemezseniz ayrılırım #1

    12 MAÇTA 9 GOL ATTI

    AS'ın yaptığı habere göre Cristiano Ronaldo, Manchester United sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılamazsa takımdan ayrılacak.

    Bu sezon ManU formasıyla 12 maça çıkan Ronaldo, 9 gol attı.

    Ronaldo: Şampiyonlar Ligi ne gidemezseniz ayrılırım #2

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