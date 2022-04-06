Ronaldo: Sezon sonuna kadar savaşacak çok şey var

Ronaldo: Sezon sonuna kadar savaşacak çok şey var

Manchester ile bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda veda eden Cristiano Ronaldo, "Ulaşabileceğimiz hedeflerden asla vazgeçmemeliyiz" diyerek ligi dördüncü sırada bitirmeleri gerektiğini işaret etti.

Sezon ortasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Ralf Rangnick'e emanet eden Manchester United, bu sezon çıktığı tüm kulvarlarda elendi.

Manchester United, Premir Lig'de 51 puan ile 7. sırada bulunuyor ve ligin dördüncüsü Tottenham ile aralarında 3 puan fark var.

Sezon başında Kırmızı Şeytanlara transfer olan Cristiano Ronaldo, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için Premier Ligi dördüncü sırada tamamlamak istiyor.

“Haydi Şeytanlar!”

Kulübün Mart Ayının Oyuncusu seçilen Portekizli yıldız sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bireysel başarılar her zaman memnuniyetle karşılanır, ancak toplu galibiyetlerle bağlantılı olduklarında çok daha değerlidirler. Sezon sonuna kadar savaşacak çok şey var ve mümkün ve ulaşabileceğimiz hedeflere ulaşmaktan asla vazgeçemeyiz. Ayın Golü ve Ayın Oyuncusu ödülleri için oy veren herkese teşekkürler. Haydi daha fazlası için gidelim! Son nefesimize kadar savaşalım! Haydi, Şeytanlar!" ifadelerini kullandı.