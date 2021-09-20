Ronaldo ve Messi'nin 3 maçlık performansı

Dünyanın en iyi futbolcuları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo yeni takımlarında sahne alıyor. Portekizli oyuncu 3 maçta 4 gol atarken Arjantinli isim ise 3 maçta henüz takımına katkı yapamadı.

Yaz transfer döneminde dünyanın en iyi iki futbolcusu da takımlarından ayrılarak yeni bir maceraya yelken açmıştı.

Cristiano Ronaldo eski takımı Manchester United'a dönerken Lionel Messi ise 20 yıllık yuvasından ayrılarak Fransız devi PSG'ye transfer olmuştu.

Geçen sürenin ardından iki yıldızın da performansları yakından inceleniyor.

RONALDO 4 GOL ATTI

Manchester United formasıyla 2'si Premier Lig 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 maça çıkan Portekizli futbolcu bu müsabakalarda 4 gol atarken, rakibi Lionel Messi ise aynı başarıyı gösteremedi.

MESSI'DEN SİFTAH GELMEDİ

Uyum sürecini atlatamayan Arjantinli, 3 maçta ne gol ne de asist katkısı yapamadı.

Bu iki yıldızın sezon sonuna kadar verecekleri katkı da futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.