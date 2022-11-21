Ronaldo ve Messi'nin satrançlı fotoğrafının bedeli

Sadece yakın dönemin değil, futbol tarihinin en büyük rekabetlerinden birini yaşatan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun birlikte verdikleri pozun bedeli dudak uçuklattı.

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda henüz sahne almasa da ikisinin fotoğrafı gündemden düşmüyor.

Lüks giyim markasının reklam çekimi için kamera karşısına geçen ikilinin fotoğrafı, kısa süre içerisinde viral oldu.

Instagram'da 499 milyon takipçili Ronaldo'nun ve 375 milyon takipçili Messi'nin paylaştığı fotoğraf, 30 dakikalık dilimde 10 milyonun üzerinde beğeni aldı.

4.3 milyon dolar harcandı

Ünlü Amerikan fotoğrafçı Annie Leibovitz'in çektiği satranç karesi, yaklaşık 4 milyon 300 bin dolara (80 milyon lira) mal oldu.

Ronaldo'nun Instagram'daki bir post için 2,4 milyon dolar, Messi'nin ise 1,7 milyon dolar aldığı belirtildi.