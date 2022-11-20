Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
316.255
-0.60%
BTXN Coin
6.07
-6.32%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C
    Ronaldo ve Messi'nin satrançlı fotoğrafının detayları

    Ronaldo ve Messi'nin satrançlı fotoğrafının detayları

    Dün akşam saatlerinde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımda bulunmuştu. İkilinin fotoğraf çekildiği sırada bir arada olmadığı öğrenildi.
    • 20.11.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 17:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dün akşam saatlerinde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo birlikte paylaştıkları fotoğraf ile dünya gündemine oturmuştu.

    İki efsanenin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf 60 milyon beğeni sayısını geçti.

    İkili aslında bir araya gelmedi

    Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun çekim için bir araya geldiği sanılırken ikilinin aslında bir araya gelmediği öğrenildi.

    Görüntülerde Messi ve Ronaldo'nun bir araya gelmediği hatta fotoğrafların farklı mekanlarda çekildiği gerçeği ortaya çıktı.

    Ronaldo ve Messi nin satrançlı fotoğrafının detayları #1

    Tek başlarına poz verdiler

    Arjantinli yıldız Messi'nin kamera arkası görüntülerinde duvar kağıtlarının desenli olduğu görülürken, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun arka planının düz olduğu fark edildi.

    İki ismin çekim sırasında satranç tahtasının başında tek başlarına poz verdiği öğrenildi.

    Ronaldo ve Messi nin satrançlı fotoğrafının detayları #2

    Satranç tahtasının hikayesi belli oldu

    Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun paylatığı fotoğraflardan sonra satranç tahtasındaki taşların konumu dikkatleri çekmişti.

    Fotoğraftaki satranç pozisyonunun 2017 yılında Magnus Carlsen ile Hikaru Nakamura arasında oynanan Norway Chess 3. tur karşılaşmasına ait olduğu öğrenildi. 40'ar hamle sonucunda ikili masadan beraberlikle ayrılmıştı.

    Ronaldo ve Messi nin satrançlı fotoğrafının detayları #3


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    'Deşifre olmasın' demişti! İlker Ayrık'ın sır gibi sakladığı eşini görenler bakakaldı...
    Medya

    'Deşifre olmasın' demişti! İlker Ayrık'ın sır gibi sakladığı eşini görenler bakakaldı...

    Oxford Üniversitesi, Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı
    Dünyadan futbol

    Oxford Üniversitesi, Dünya Kupası şampiyonunu açıkladı

    Görüş Bildir