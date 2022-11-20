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Ronaldo ve Messi'nin satrançlı fotoğrafının detayları

Ronaldo ve Messi'nin satrançlı fotoğrafının detayları

Dün akşam saatlerinde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımda bulunmuştu. İkilinin fotoğraf çekildiği sırada bir arada olmadığı öğrenildi.