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- Ronaldo ve Messi'nin satrançlı fotoğrafının detayları
Ronaldo ve Messi'nin satrançlı fotoğrafının detayları
- 20.11.2022 - 17:15
- Güncelleme : 20.11.2022 - 17:31
Dün akşam saatlerinde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo birlikte paylaştıkları fotoğraf ile dünya gündemine oturmuştu.
İki efsanenin sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf 60 milyon beğeni sayısını geçti.
İkili aslında bir araya gelmedi
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun çekim için bir araya geldiği sanılırken ikilinin aslında bir araya gelmediği öğrenildi.
Görüntülerde Messi ve Ronaldo'nun bir araya gelmediği hatta fotoğrafların farklı mekanlarda çekildiği gerçeği ortaya çıktı.
Tek başlarına poz verdiler
Arjantinli yıldız Messi'nin kamera arkası görüntülerinde duvar kağıtlarının desenli olduğu görülürken, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun arka planının düz olduğu fark edildi.
İki ismin çekim sırasında satranç tahtasının başında tek başlarına poz verdiği öğrenildi.
Satranç tahtasının hikayesi belli oldu
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun paylatığı fotoğraflardan sonra satranç tahtasındaki taşların konumu dikkatleri çekmişti.
Fotoğraftaki satranç pozisyonunun 2017 yılında Magnus Carlsen ile Hikaru Nakamura arasında oynanan Norway Chess 3. tur karşılaşmasına ait olduğu öğrenildi. 40'ar hamle sonucunda ikili masadan beraberlikle ayrılmıştı.