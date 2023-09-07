2023 Ballon d'Or adayları belirlendi: Ronaldo ve Neymar yok Ballon d'Or ödüllerinde 2023 yılı adayları belli olurken, adaylar arasında Neymar ve Cristiano Ronaldo'nun yer almaması dikkat çekti. Ronaldo 18 yıl aranın ardından ilk defa aday gösterilmedi.

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Fransa'da düzenlenen Ballon d'Or ödüllerinde 2023 yılı adayları belli olurken sürpriz gelişmeler yaşandı.

Ronaldo 18 yılın ardından ilk kez aday değil

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ve futbol dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Ballon d'Or'da, Suudi Arabistan'a transfer olan Cristiano Ronaldo 18 yıl aradan sonra ilk kez aday gösterilmedi.

Neymar da adaylar arasında yer almadı

Aynı zamanda yeni sezon öncesinde Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar'ın da adaylar arasında olmaması sosyal medyada dikkat çekti.

Messi listede kendine yer buldu

Geçen sene Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan ve bu yaz ABD'ye transfer olan Lionel Messi ise 30 kişilik listede kendine yer buldu.

Kim Min-Jae 30 kişilik listede

Yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülün 30 kişilik listesinde, bir dönem Fenerbahçe formasını giydikten sonra Napoli'de şampiyonluk yaşayan ve yükselen performansıyla bu yaz Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae de yer aldı.

Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim'de Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'te gerçekleştirilecek.

Yılın futbolcusuna aday liste ise şöyle:

Kim Min-jae, Josko Gvardiol, Jamal Musiala, Andre Onana, Karim Benzema, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Randal Kolo Muani, Bernardo Silva, Emiliano Martinez, Khvicha, Kvaratskhelia, Ruben Dias, Nicolo Barella, Erling Haaland, Yassine Bounou, Martin Odegaard, Julian Alvarez, İlkay Gündoğan, Vinicius Jr., Lionel Messi, Rodri, Lautaro Martinez, Antonie Griezmann, Robert Lewandowski, Luka Modric, Kylian Mbappe, Victor Osimhen, Harry Kane.