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    Ronaldo, Wayne Rooney'yi geride bıraktı

    İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Manchester United'in efsane oyuncusu Cristiano Ronaldo ayın futbolcusu seçilirken, kulüp tarihinde bu başarıyı 6.kez elde eden ilk oyuncu oldu.
    • 12.05.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 16:55
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    Ronaldo, Wayne Rooney'yi geride bıraktı

    İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Manchester United, bu sezon beklenilen performansı sergileyemedi ve şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı.

    Diğer yandan da ekibin tecrübeli oyuncusu Cristiano Ronaldo, Nisan ayının futbolcusu seçilme başarısı gösterdi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada yıldız futbolcunun dört maçta attığı beş gol ile bu ödülü almaya hak kazandığının altı çizildi.

    Ronaldo, Wayne Rooney yi geride bıraktı #1

    Rooney'yi geride bıraktı

    Bu başarıyı Mart ayında da elde eden Ronaldo, toplamda ise bu ödülü 6. kez  kazandı. 37 yaşındaki futbolcu, bu istatistiğiyle kulüp tarihine geçti.

    Wayne Rooney'yi (5) geride bırakarak Manchester United formasıyla en çok ayın oyuncusu seçilen isim oldu. Kırmızı Şeytanlar'da Bruno Fernandes ve Paul Scholes 4'er kez ayın oyuncusu seçilmişti.

    Ronaldo, Wayne Rooney yi geride bıraktı #2

    30 maçta 18 gol

    Sezon başında eski yuvası Manchester United'a geri dönen efsane futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 30 maçta 18 gol kaydetti.

    Ronaldo, Wayne Rooney yi geride bıraktı #3


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