Ronaldo, Zidane'ı istiyor

İngiltere'de Manchester United'ın geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Basın, Teknik Direktör Solskjaer'in olası ayrılığını masaya yatırıyor.

Manchester United'da kötü gidişin sürmesi halinde takımın başına gelebilecek isimler basında konuşulmaya devam ediyor.

Manchester Evening News'ün haberine göre ManU'nun yıldızı Cristiano Ronaldo, böyle bir durumda ne olacağı ile ilgili görüşlerini yönetimle bir toplantı yaparak aktardı.

ZIDANE İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Habere göre Ronaldo, Solskjaer'in ayrılması halinde Zinedine Zidane ile çalışmak istediğini söyledi.

Real Madrid günlerinde Fransız teknik adamla beraber çalışan Portekizli yıldız, 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.