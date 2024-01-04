Ronaldo'cu Kylian Mbappe ezber bozdu! Messi'yi çok özledim PSG'nin başarılı futbolcusu Kylian Mbappe, eski takım arkadaşı Lionel Messi'yi çok özlediğini söyledi.

ensonhaber.com

Ronaldo'ya hayranlığıyla tanınan Kylian Mbappe bu kez ezber bozdu.

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı, eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında konuştu.

"Messi'yi çok özledim"

Messi ile oynamayı çok özlediğini söyleyen Mbappe, "Lionel Messi ile beraber oynamayı çok özledim. O çok özel bir oyuncuydu ve onunla aynı takımı paylaşmak da çok özeldi." dedi.

"Burada saygı görmedi"

Leo, saygıyı sonuna kadar hak eden bir futbolcu. Ancak maalesef Fransa'da hak ettiği saygıyı yeterince görmedi. O takımdaysa top sizin ayağınızda kalacak demektir. Bu sadece Messi'nin sağlayabileceği bir lüks.

23 maçta 22 gol 2 asist

25 yaşındaki Kylian Mbappe, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 22 gol 2 asistlik katkı sağladı.