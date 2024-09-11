Ronaldo'dan Erik ten Hag sözleri: Böyle ManU hocası olmaz Cristiano Ronaldo, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'a eleştirilerde bulundu.

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Cristiano Ronaldo, Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag’a yönelik eleştirilerini dile getirerek, kulübün köklü bir değişime ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Portekizli yıldız, Manchester United'ın Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedeflerinden uzak bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

"HER ŞEYİ YENİDEN İNŞA ETMELERİ GEREKİYOR"

Ronaldo, kulübün mevcut yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Bence her şeyi yeniden inşa etmeleri gerekiyor. Koç, Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceklerini söylüyor." diyerek ten Hag'ın mantalitesini eleştirdi.

"DENEMEK ZORUNDASINIZ"

Ronaldo, bir teknik direktörün büyük hedefler konusunda pes etmemesi gerektiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

Manchester United teknik direktörü, Premier Lig'i ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele edemeyeceklerini söyleyemez. Zihinsel olarak şunu söylemelisiniz: 'Belki o potansiyele sahip değiliz ama bunu söyleyemem. Deneyeceğiz.' Denemek zorundasınız.

Ronaldo’nun bu eleştirileri, Manchester United'ın son yıllardaki istikrarsız performansının tartışılmaya devam ettiği bir dönemde dikkat çekti.