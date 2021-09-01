Ronaldo'dan iddialı sözler

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a yeniden dönmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Portekizli futbolcu, resmi açıklamanın ardından günlerdir beklenen pozları verdi ve yıllar sonra yeniden Manchester United formasıyla kameraların karşına geçti. Deneyimli futbolcunun formalı fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

Ronaldo yaptığı açıklamada, "Manchester United ile fantastik bir tarihim var. 12 yıl aranın ardından eve döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ferguson'a da övgü dolu ifadeler kullanan yıldız futbolcu, "Sir Alex Ferguson benim için futbolda bir baba gibidir. Onu gerçekten çok seviyorum." dedi.

"Yuvama döndüm" sözünü tekrarlayan Portekizli, "Manchester United ile yeni başarılar kazanmak ve tarih yazmak istiyorum." şeklinde konuştu.