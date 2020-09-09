Uluslar Ligi C Grubu 2. maçında İsveç ile karşılaşan Portekiz'de Cristiano Ronaldo önce frikikten milli formayla 100. golünü attı, ardından da nefis bir vuruşla gol sayısını 101'e çıkardı.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'yu 35 yaş da durduramadı.

Uluslar Ligi C Grubu 2. maçında İsveç'e konuk olan Portekiz'de 45. dakikada serbest vuruş ile sahne alan Cristiano Ronaldo, enfes bir frikik golüne imza attı.

Bu golün ardından yıldız futbolcu, 72. dakikada ceza sahası dışından 90'a doğru nefis bir plaseyle maçın skorunu belirledi.

Ronaldo'dan İsveç'e 2 şık gol - İZLE

100 GOL BARAJINI GEÇEN İKİNCİ FUTBOLCU

Cristiano Ronaldo, Portekiz adına 100 ve 101. gollerini atarak milli takımı için 100 gol barajını geçen İranlı Ali Daei'nin ardından ikinci futbolcu oldu.

Portekiz, bu sonuçla birlikte grupta 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. İsveç ise puanla tanışamadı.

İsveç'i 2-0 yenen Portekiz, gruptaki bir sonraki maçında Fransa'ya konuk olacak. İsveç ise deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.