Ronaldo'dan Messi tezahüratı yapan taraftarlara tepki Al-Shabab - Al-Nassr maçında Cristiano Ronaldo'nun, Lionel Messi lehine tezahürat yapan rakip takım taraftarlarına yaptığı hareket viral oldu.

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ensonhaber.com

Suudi Arabistan Pro Lig'in 21. haftasında Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Al-Shabab deplasmanına çıktı.

Al-Nassr zorlu maçı 3-2 kazandı. Cristiano Ronaldo'nun karşılaşma sırasında Al-Shabab taraftarına yaptığı hareket, taraftar kamerasına yansıdı.

X'te TT oldu

Al-Shabab taraftarının Messi tezahüratına tepki veren Ronaldo'nun hareketi, kısa süre içinde büyük yankı uyandırdı.

Öte yandan Arap futbolseverler sık sık Portekizli futbolcuyu kızdırmak için Messi tezahüratı yapıyor. Bu da Ronaldo'nun sinir uçlarına dokunuyor gibi gözüküyor.