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    Ronaldo'dan Türkiye maçı öncesi paylaşım

    Portekiz Milli Takımı'nın ve Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Türkiye maçı öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 16:47
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    Ronaldo'dan Türkiye maçı öncesi paylaşım

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde, A Milli Futbol Takımı 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak.

    24 Mart Perşembe günü saat 22.45'te Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi Portekiz Milli Takımı ve Manchester United'ın yıldız oyuncusu Christiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    "PORTEKİZ'İ HAK ETTİĞİ YERE KOYMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

    2022 Dünya Kupası'na takım olarak tamamen odaklandıklarını belirten Ronaldo, "Her zaman olduğu gibi Portekiz'i temsil etmekten gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşacağımız ve bizimle aynı hedefleri paylaşan rakiplere saygımız sonsuz. Ama birlikte Portekiz'i hak ettiği yere koymak için savaşacağız. Haydi Yapalım şunu!" mesajını paylaştı.

    Ronaldo dan Türkiye maçı öncesi paylaşım #1


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