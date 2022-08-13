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    Ronaldo'nun aday olup Messi'nin olmaması şaşırttı

    Ballon d'Or adayları arasında Lionel Messi yer almazken Cristiano Ronaldo'nun ise listede olması tartışmalara yol açtı.
    • 13.08.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 13.08.2022 - 17:29
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    Ronaldo'nun aday olup Messi'nin olmaması şaşırttı

    Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de oynayan Lionel Messi, Ballon d'Or adayları arasında gösterilmedi. Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo ise 30 kişilik aday listesinde yer aldı. Messi'nin bu listede yer almaması büyük tartışmalara neden oldu.

    Fransız medyası, "Ronaldo, 2022 Ballon d'Or aday listesinde yer alırken Messi neden yok?" konulu bir makale yayımladı. Bu makalede Messi'nin kadroda neden olmadığı sorgulanırken, Ballon d'Or kriterlerinin değiştirilmesi, doğrudan futbol sezonuna bakıldığı ve Messi'nin performansının Ronaldo'ya göre düşük olduğu hatırlatıldı.

    Ayrıca Messi'nin PSG'de hayal kırıklığı yaşattığı da belirtildi. Bilindiği üzere Messi, 2006'dan bu yana bu ödülü 7 kez kazanmıştı.

    Ronaldo kaldığı yerden devam

    Manchester United formasını terleten Cristiano Ronaldo ise tüm kulvarlarda 49 maçta 32 gol kaydetti.

    Ronaldo nun aday olup Messi nin olmaması şaşırttı #1

    Messi, 17 yıl sonra listede yok

    Lionel Messi 2005'ten bu yana ilk kez listede bulunmazken; Cristiano Ronaldo üst üste 18. kez ödüle aday gösterildi ve kendine ait rekoru geliştirmiş oldu.

    Ronaldo nun aday olup Messi nin olmaması şaşırttı #2


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