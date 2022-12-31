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    Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sonrası yıllar önceki sözleri gündeme geldi

    Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olarak dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanının yeni sahibi olan Cristiano Ronaldo'nun 2015 yılında söylediği sözler dikkatleri çekti.
    • 31.12.2022 - 12:25
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    Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sonrası yıllar önceki sözleri gündeme geldi

    Cristiano Ronaldo'nun gideceği yeni takımı netleşti. Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, kulüp ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    37 yaşındaki Ronaldo Al-Nassr'da yılda 75 milyon euro kazanacak ve oyunculuk kariyeri 2024'te sona erdikten sonra takımın elçisi rolüne geçecek.

    Eski röportajı gündemde

    Alacağı ücret ile dünyanın en çok kazanan ismi olacak olan Ronaldo'nun 2015 yılında verdiği özel bir röportajdaki ifadeleri yeniden gündeme geldi.

    BBC'den Dan Roan'a konuşan Cristiano Ronaldo, çarpıcı ifadelerde bulunmuştu.

    Ronaldo nun Al Nassr a transferi sonrası yıllar önceki sözleri gündeme geldi #1

    "Bir gün size doğru bir teklifle gelirlerse oraya mı gidersiniz"

    Dan Roan'ın "Futbolda herşeyin olabileceğini söylediniz. Manchester şehrinde artık güç City'de. Büyük oyuncular almak için daha çok paraya sahipler. Eğer bir gün size doğru bir teklifle gelirlerse oraya mı gidersiniz yoksa United'a saygınızdan dolayı gitmez misin."

    "Mesele para değil tutku"

    Bu soruya yıldız futbolcu, "30 yaşındayım ve parayla fikrimin değişebileceğini zannediyorsun. Hiç zannetmiyorum. Paranın sorun olabileceğini hiç düşünmüyorum. Eğer derdim para olsaydı Katar'a transfer olurdum. Muhtemelen bana City'den daha fazla para verirlerdi. Ama mesele para değil tutku." cevabını vermişti.

    Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sonrası yıllar önceki sözleri gündeme geldi İZLE

    Bu sözler üzerine Al Nassr'a transfer olması eleştirildi

    37 yaşındaki yıldız ismin bu sözler üzerine Al Nassr'a transfer olması bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanırken, Ronaldo'nun kariyerine Avrupa'da devam etmemesi hayranlarını üzdü.

    Ronaldo nun Al Nassr a transferi sonrası yıllar önceki sözleri gündeme geldi #2


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