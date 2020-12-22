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Ronaldo'nun ayak izi ölümsüzleşti
Her futbolcunun kariyeri boyunca bir kez kazanabileceği "Altın Ayak Ödülü", 2020 yılında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun oldu.
- Haber Merkezi
- 22.12.2020 - 10:36
- Güncelleme : 22.12.2020 - 10:51
Cristiano Ronaldo, rekor koleksiyonuna özel bir parça ekledi.
Monaco Prensliği'ndeki "Şampiyonlar Geçidi"nde ayak izi sergilenecek Ronaldo, efsanelerin arasına girdiği için gururlu.
"BU BÜYÜK BİR ONUR"
Yıldız futbolcu, "Bu büyük bir onur. Ödülü bir gün kazanacağımı biliyordum. Eğer geçmişe bakarsanız; birçok efsanenin ismini görecekseniz. Onların yanında yer almak önemli. Çok mutluyum." dedi.
Monte Carlo'da Roberto Baggio, Roberto Carlos, Ronaldo, Drogba ve Iniesta gibi efsanelerin ayak izleri bulunuyor.