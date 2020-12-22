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    Ronaldo'nun ayak izi ölümsüzleşti

    Her futbolcunun kariyeri boyunca bir kez kazanabileceği "Altın Ayak Ödülü", 2020 yılında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 10:36
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 10:51
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    Ronaldo'nun ayak izi ölümsüzleşti

    Cristiano Ronaldo, rekor koleksiyonuna özel bir parça ekledi.

    Monaco Prensliği'ndeki "Şampiyonlar Geçidi"nde ayak izi sergilenecek Ronaldo, efsanelerin arasına girdiği için gururlu.

    Ronaldo nun ayak izi ölümsüzleşti #1

    "BU BÜYÜK BİR ONUR"

    Yıldız futbolcu, "Bu büyük bir onur. Ödülü bir gün kazanacağımı biliyordum. Eğer geçmişe bakarsanız; birçok efsanenin ismini görecekseniz. Onların yanında yer almak önemli. Çok mutluyum." dedi.

    Monte Carlo'da Roberto Baggio, Roberto Carlos, Ronaldo, Drogba ve Iniesta gibi efsanelerin ayak izleri bulunuyor.

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    Ronaldo nun ayak izi ölümsüzleşti #3

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